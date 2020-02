GdS – Le pagelle di Inter-Milan: de Vrij superlativo, Lukaku è il ‘frontman’ nerazzurro

Se nel primo tempo tra le fila dell’Inter si potevano scorgere quasi solo insufficienze per quanto riguarda i calciatori scesi in campo, la clamorosa reazione della ripresa ha ovviamente ribaltato – oltre alla partita – anche voti e giudizi a livello individuale. Chi, nel corso dei 90 minuti, ha comunque mostrato sempre continuità, anche nel momento migliore del Milan nel primo tempo, è senza stato dubbio Stefan de Vrij, consacratosi come uno dei migliori difensori non solo in Italia ma anche in Europa.

Proprio l’olandese è stato premiato come migliore in campo da La Gazzetta dello Sport con un 8 in pagella. Seguito chiaramente da Romelu Lukaku (7.5), Marcelo Brozovic (7) e Matias Vecino (7), in quanto autori delle altre reti a tinte nerazzurre. 7 anche per la tenacia del solito Nicolò Barella, e per la punizione violenta sulla traversa di Christian Eriksen che vale il miglior cartellino da visita in un derby nonostante i pochi minuti giocati. 6.5 a Candreva e Moses che forniscono due assist, mentre Godin chiude la gara con la sufficienza piena. Se Skriniar si becca un 5.5 per aver perso Ibrahimovic sul gol del raddoppio, peggio va a Padelli (5), non esente da responsabilità in entrambi i gol rossoneri.

