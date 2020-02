Pagliuca: “Iuliano-Ronaldo? Giocare contro la Juventus è difficile, le grandi società hanno sempre un leggero vantaggio”

Gianluca Pagliuca, ex portiere di Inter e Sampdoria, ha commentato ai microfoni di Dribbling la sfida tra le sue due ex squadre che si disputerà nella giornata di domani alle 20.45 allo stadio San Siro. Ecco le sue parole: “Sento due squadre che veramente ho nel cuore, vorrei che vincessero tutte e due. Mettiamo un pareggio sperando che la Juve non vinca. Ricordo all’Inter? L’anno che vincemmo la Coppa Uefa e rischiammo di vincere il campionato, la stagione 97-98 resterà sempre nella storia. Sappiamo tutti come è andata: più che Calciopoli lì è stato veramente un errore dell’arbitro. Contro la Juventus sai di giocare contro una squadra ed una società fortissimo, è sempre dura. Penso al Real in Spagna o al Bayern in Germania. Secondo me nel dubbio, Var non Var, le grandi società hanno sempre un leggero vantaggio, chiudono sempre un occhio”.

Su Padelli: “Un secondo portiere che deve sostituire Handanovic non è facile. In certe partite ci voleva il super Handanovic, ma quando Padelli ha giocato è stato sufficiente. Handanovic in termini di punti vale tantissimo, è il più forte in Italia insieme a Donnarumma ed uno dei più forti d’Europa. Ora il portiere è un uomo di squadra, gli allenatori pretendono che deve giocare con i piedi. Io ai miei ragazzi insegno che la prima cosa è parare, se poi sanno usare anche i piedi ben venga. Il ruolo è cambiato”.

Inno dell’Inter: “Canticchieri l’inno se vincesse lo scudetto. Sarebbe un’impresa vincere lo scudetto”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!