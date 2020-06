Palle recuperate, falli subiti e distanza percorsa: Lautaro meglio di CR7 e Lukaku

Il Toro. Un soprannome che calza a pennello per Lautaro Martinez. Con la maglia dell’Inter l’attaccante argentino ha sempre dimostrato di non tirarsi indietro nel primo pressing richiesto da Conte agli attaccanti, a volte esagerando con troppa veemenza sugli avversari, dimostrando però di essere prezioso anche in fase di recupero palla.

Come riportato dal Mundo Deportivo, è per questo che il Barcellona si è innamorato di lui: Lautaro è il numero 9 che più assomiglia a Suarez in tutte le sfumature. Prendendo in considerazione i migliori attaccanti della Serie A, Lautaro è in cima alle principali statistiche come palle recuperate, falli ricevuti e chilometri percorsi. Inoltre dimostra di avere una grande dote aerea, essendo solo più alto di 4 centimetri rispetto a Lionel Messi.

Il Toro ha recuperato 107 palloni, meglio di Cristiano Ronaldo (103), Immobile (94) e Lukaku (86). E’ uno dei centravanti che subisce più falli a partita (50 in totale), Lautaro è anche al quinto posto tra gli attaccanti che hanno percorso più chilometri con una media di 9,69, più di Cristiano (9,65), che gioca più apertamente, Lukaku (9,48) e Dybala (8, 96).

