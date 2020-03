Paolillo: “Una sola soluzione per la ripresa della Serie A: abolire l’Europeo. Se aspettiamo la Lega…”

Ernesto Paolillo, ex dirigente dell’Inter, ha parlato a TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà delle conseguenze del Covid-19 nel mondo dello sport e del calcio in particolare, con particolare riferimento al prossimo Europeo. “Penso che sia arrivato il momento che tutti prendano le dovute decisioni. Innanzitutto perché è impensabile che si vada avanti così, con uno che gioca e uno no. Si sta creando caos. La decisione più saggia è far capire la gravità della situazione, bloccando tutto lo sport. Facendo finta di niente, andando avanti, molti possono sottovalutare i pericoli della vita quotidiana.”

La proposta del direttore sportivo è abbastanza netta: “Facendo saltare per un anno la coppa europea e fermando i campionati, non succede niente. L’Europeo si può far posticipare. E’ una decisione grave, ma va fatta. Non si interviene perché si spera che intervenga qualcosa che faccia andare avanti. Ci sono molti interessi in ballo. Bloccare, vuol dire rinunciare a certi investimenti. Il rischio è che la Uefa prenda la decisione solo quando ci sarà un caso positivo di Coronavirus in una squadra importante. Ma dobbiamo arrivare a quel punto?”.

E con il campionato? “La soluzione più sportiva sarebbe quella di trovare il modo di continuare e l’abolizione dell’Europeo contribuirebbe in positivo. Così si allungherebbe il campionato. Ogni altra soluzione sarebbe contrastata. Se aspettiamo che in Lega si mettano d’accordo su quale criterio seguire, non ne usciamo più”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!