Parma-Inter, le probabili formazioni: torna Godin, Barella e Lautaro dal 1′

Voglia di ricominciare. L’Inter riparte da Parma e torna a caccia dei tre punti per provare a mantenere ancora vivo il sogno scudetto. I nerazzurri di Antonio Conte, dopo il ko di San Siro contro il Sassuolo, scendono in campo al Tardini con la necessità di non perdere ancora punti nel lungo viaggio verso la testa della classifica. Il tecnico interista non sarà in panchina questa sera, squalificato dopo il giallo rimediato contro i neroverdi. Per il match contro il collega ed amico D’Aversa, Conte schiererà in campo una nuova versione della sua Inter, costretta a fare a meno di Skriniar in difesa, squalificato per tre giornate.

Con Handanovic in porta, nel 3-4-1-2 del tecnico nerazzurro agiranno all’altezza della linea arretrata de Vrij, Bastoni ed uno tra Godin e D’Ambrosio, con l’ex Atletico Madrid in vantaggio sul compagno. A centrocampo Candreva e Young tornano titolari sugli esterni, con Barella che rientra in mezzo affiancato da Gagliardini, in cerca di riscatto. Trequarti affidata ad Eriksen, alle spalle di Lukaku e Lautaro.

Non c’è Iacoponi in difesa per il Parma, sostituito da Dermaku accanto a Bruno Alves, con Darmian e Gagliolo a rinforzare le corsie esterne. A centrocampo, nel 4-3-3 dei ducali, spazio ad Hernani affiancato da Kucka e Kurtic. In attacco occhi puntati su Cornelius, al centro del reparto avanzato supportato da Kulusevski e Gervinho. D’Aversa sfida Conte: in palio una grossa dose di speranze per il finale caldissimo di stagione.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kurtic, Hernani, Kucka; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!