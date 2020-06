Parma-Inter, Marotta (Sky): “Per Hakimi fase di trattativa avanzata. Domani giornata importante!”

A pochi minuti dal fischio di inizio di Parma-Inter, gara in cui i nerazzurri dovranno rilanciarsi dopo il mezzo passo falso maturato contro il Sassuolo, Beppe Marotta, attivissimo sin da ora sul mercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole dell’amministratore delegato interista.

Parma-Inter, le parole di Beppe Marotta

Obiettivo – “Riguardo la scorsa partita dobbiamo sottolineare anche i meriti del Sassuolo, che non mi pare siano stati riconosciuti così tanto. Non è un alibi, però c’è anche da dire che questa stagione è particolare. Quella partita ci è servita e stasera ci presentiamo qui per fare un risultato migliore”.

Hakimi – “L’obiettivo della società e della famiglia Zhang è quello di continuare ad investire nell’area sportiva e comprando giocatori importanti. Non nascondo che siamo in una fase di trattativa avanzata, vedremo nei prossimi giorni. Anche in questo caso peraltro viviamo un momento con campionato e mercato quasi contemporanei, quindi bisogna dare grande rispetto a questa squadra che sta facendo bene quest’anno. Dobbiamo guardare il futuro alzando l’asticella anche in termini di nuove acquisizioni”.

Trattativa – “Devo dire che il nostro ds Ausilio ha fatto un ottimo lavoro. La trattativa va ancora conclusa, però siamo ottimisti e domani sarà una giornata importante. Il lavoro fatto negli ultimi due mesi è stato meritevole da parte di Piero”.

Esterni – “Sulla sinistra? Come detto prima la società vuole alzare l’asticella, tenendo però sempre presenti le difficoltà economiche portate dal Coronavirus. Vedremo le opportunità che si presenteranno, il mercato non è ancora entrato nel vivo. È prematuro azzardare qualsiasi altra ipotesi, ci sono ancora 11 partite da giocare in campionato e vedremo come andrà”.

Altri acquisti – “Le intenzioni sono importanti, la proprietà ci ha dato la possibilità di cogliere questa opportunità e di questo le va dato grande merito. Le difficoltà di questa stagione impongono di tenere d’occhio il bilancio mentre si cerca di migliorarsi. Poi sarà compito nostro coniugare il tutto”.

Partite – “Ora dobbiamo guardare avanti, abbiamo tante partite da giocare in pochissimi giorni e con un caldo torrido. Poi dopo ci saranno le coppe europee, le nazionali ed il nuovo campionato. Dovremo stare attenti a pianificare per bene la prossima stagione”.

Rosa ricca – “Direi di sì, io credo che mai come in questo periodo una squadra che si ritrova in 10 ne risente più dell’altra. Essere in grado di sostituire gli infortunati sarà determinante, perché anche un problema non grave, in questo contesto, obbliga un calciatore a mancare per più gare”.

Sanchez e Moses – “Questa è una grande anomalia normativa, perché ancora oggi, a due giorni dal 30 giugno, ci stiamo confrontando con Manchester United e Chelsea per poter prolungare il loro tesseramento. Non è una pagina bella, allo stesso modo ci stiamo confrontando per Perisic con il Bayern Monaco. Spero tanto che queste situazioni non alterino gli equilibri delle competizioni europee”.

