Accadde Oggi – 18 maggio 2008, l’Inter vince a Parma ed è campione d’Italia per la terza volta di fila

Qui non valgono neanche le scusanti dello Scudetto assegnato da una Federazione compiacente che abbia deciso di punire tutti e di regalare il titolo all’Inter, e nemmeno l’attribuzione delle cause della vittoria del campionato all’assenza della Juventus nella competizione: perché, nel campionato 2007/08, la Juventus c’era e l’Inter era di gran lunga la squadra più forte in Italia come lo era già da oltre un anno, e come lo sarebbe rimasta per almeno un altro biennio. Era, ormai, la sintesi del lavoro quadriennale condotto da Roberto Mancini: che aveva portato la squadra a vincere tre campionati, a perdere appena 14 partite su 152 disputate in campionato, e a creare il terreno perfetto per José Mourinho, la cui storia, beh, non ha certo bisogno di essere raccontata qui.

Proprio oggi – dodici anni fa – l’esperienza di Mancini sulla panchina dell’Inter arrivava al suo compimento. Proprio oggi, dodici anni fa, l’Inter vinceva a Parma e chiudeva la pratica dello Scudetto numero sedici. Si trattò di una delle più classiche partite vinte grazie alla panchina: una gara, cioè, bloccata, in cui l’Inter rischiò per due volte di prendere gol ma in cui tendeva a fare la partita – pur non riuscendo a segnare – contro un Parma che aveva ormai pochissime speranze di salvarsi. Una di quelle partite risolvibili con un episodio aleatorio o con una riserva capace di dare alla squadra quel guizzo ulteriore per riuscire a segnare. La forza in più di Mancini – quel giorno, e non solo quel giorno – si chiamava Zlatan Ibrahimovic.

Mancini decide di inserirlo poco dopo l’intervallo: è il 51esimo minuto, il risultato è di 0-0. Una decina di minuti dopo, Ibrahimovic controlla una palla sulla trequarti, avanza un po’ e scarica dal limite: palla dentro, 0-1. Non era il primo tentativo, lo svedese si era già fatto vedere dalle parti della retroguardia ducale altre volte, in quei minuti. Circa un quarto d’ora dopo, la storia di ripete: stavolta è Maicon a mettere in mezzo per lo svedese, che non deve neanche controllare la sfera: conclude direttamente al volo, la piazza. Pavarini non riesce ad arrivarci, e chiude lì ogni discorso. 0-2. Il Parma è in Serie B. L’Inter, invece, in cima alla A.

