Parma-Inter, Stellini (Sky): “Vittoria meritata, dobbiamo sfruttare meglio le occasioni create. Sensi e Brozovic ci mancano”

L’Inter esce dal Tardini di Parma con una prestazione rivedibile, ma con tre punti; nonostante più di ottanta minuti di difficoltà, i nerazzurri sono riusciti a trovare la vittoria contro la squadra di D’Aversa. Nella gara della squalifica di Antonio Conte, a parlare ai microfoni di Sky Sport è il vice-allenatore dei nerazzurri, Cristian Stellini.

Ecco le parole di Stellini in merito alla vittoria in casa del Parma: “La vittoria è ampiamente meritata; abbiamo concesso parecchie occasioni al Parma, ma sono una delle squadre più difficili da affrontare. Ci hanno messo in difficoltà, ma noi abbiamo impostato la partita, l’abbiamo voluta, abbiamo creato molte occasioni da gol ed alla fine l’abbiamo meritata. In questo momento, non è facile avere tutti i giocatori pronti. Stasera non era facile per due dei nostri difensori, che non giocavano da quattro mesi, contro gli attaccanti del Parma. Nelle tre partite precedenti, avevamo subito 8 tiri in porta e preso 5 gol. Dobbiamo analizzare fino in fondo i problemi. Restiamo soddisfatti, ci aspettavamo una risposta come questa dai ragazzi e ce l’hanno data. I ragazzi che stasera sono stati decisivi avranno spazio“.

Poi, aggiunge: “Non sempre troviamo le punte che combinano tra di loro, ma noi abbiamo creato tante occasioni in queste tre partite, e dobbiamo sfruttarle. Dobbiamo sapere che abbiamo cambiato alcune cose, come l’inserimento del trequartista; dobbiamo ancora crescere, ma le occasioni le abbiamo create: vogliamo anche imprevedibilità. Abbiamo sofferto, ma abbiamo creato molto“.

Poi, dice: “Non ci aspettiamo di partire, inserire delle novità ed essere già pronti. Stasera, a mio modo di vedere, abbiamo meritato la gara; abbiamo giocato, reagito e non era nemmeno semplice. Le partite si vincono restando dentro la partita con la testa ed aspettando il tuo momento. Abbiamo giocato in Coppa Italia con il Napoli, creando tantissime occasioni e non abbiamo vinto. Noi crediamo nei nostri giocatori e vogliamo continuare su questa squadra”.

Infine, Stellini ammette: “Nell’economia dei cambi e dei giocatori, è chiaro che in mezzo al campo ci stanno mancando alcuni elementi fondamentali come Sensi e Brozovic, ma non è il momento di parlare degli assenti. Per gli attaccanti, bisogna avere fiducia, fermo restando che continuamo a creare occasioni“.

