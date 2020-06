Ufficiale – Giudice Sportivo, una giornata a Berni. Due interisti entrano in diffida

Sono arrivate anche le decisioni del Giudice Sportivo relative alla 28esima giornata di Serie A. Parma-Inter ha offerto del materiale da analizzare per il giudice, che ha ora deliberato le sue sentenze. In particolare, il terzo portiere Tommaso Berni è stato squalificato per una giornata “per avere al 23esimo del secondo tempo, quale calciatore in panchina, ha esclamato un’espressione non rispettosa nei confronti di una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

Inoltre, a seguito dei cartellini gialli arrivati ieri entrano in diffida altri due calciatori dell’Inter: si tratta di Roberto Gagliardini e Diego Godin.

