Parma-Inter, Ventola (InterTv): “Oggi mi aspetto una gara ostica, ma ho fiducia in Conte. Sulla canzone con Bobo e Adani…”

L’Inter per risollevare la china dopo il deludente pareggio contro il Sassuolo, il Parma per dare continuità alla vittoria contro il Genoa. A presentare la partita ci ha pensato Nicola Ventola, ex calciatore dell’Inter, che ha parlato ai microfoni di InterTv a pochi minuti dall’inizio del posticipo.

Ecco le sue parole: “La gara col Parma? Ricordo ancora il gol che segnai a Sebastian Frey in quel 2-2 di tanti anni fa. Fu un tiro beffardo, lo prendo ancora in giro. Andavamo bene con Cuper e quel gol mi ha fatto sentire importante. Oggi mi aspetto una gara ostica, il Parma si chiude bene e riparte veloce, D’Aversa è un grande allenatore. Ma io ho fiducia in Conte, peccato per il pareggio con il Sassuolo, ma può succedere ancora di tutto in questo campionato”.

Poi una battuta sulla nuova canzone realizzata con Bobo Vieri e Lele Adani: “L’idea è nata per scherzo assieme a Bobo. La canzone è leggera, bella, ci è piaciuta subito quando l’abbiamo sentita. Bobo doveva solo dire ‘Bomber’, ci siamo divertiti a realizzare il video. Vogliamo cercare di dare allegria dopo quello che abbiamo passato negli ultimi mesi”.

