Pedullà fiducioso su Eriksen: “Distanza colmabile tra le parti: c’è ottimismo”

Filtra ottimismo dalla redazione di Sportitalia in vista dell’affare per i nerazzurri che porta il nome di Christian Eriksen. Inter al lavoro per garantire il rinforzo giusto alla formazione di Antonio Conte, alla ricerca di nuovi arrivi per affrontare al meglio il girone di ritorno e gli impegni di Europa League. Ad allontanare i dubbi dalla Beneamata ci ha pensato Alfredo Pedullà che ha raccontato le ultime notizie relative all’affare per il danese del Tottenham.

Come riferito dal giornalista, la differenza in termini economici tra le parti coinvolte nell’affare Eriksen sarebbe infatti colmabile. Questo perché l’Inter ha ormai arretrato tra le proprie priorità il nome di Arturo Vidal, virando decisamente sul centrocampista degli Spurs. In casa Tottenham inoltre il club non ha intenzione di lasciarsi sfuggire l’acquirente più decisa per un giocatore che, a distanza di sei mesi, verrà liberato a parametro zero. Gli inglesi chiedono 20, i nerazzurri offrono 15. Distanza minima e pochi problemi all’orizzonte, con Eriksen sempre più vicino ai nerazzurri.

