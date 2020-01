Pedullà su Young: “Fase di monitoraggio da parte dei nerazzurri”

E’ il nome caldo delle ultime ore in ottica Inter ed il suo profilo rimbalza tra i vari esperti di mercato. Dopo le ultimissime raccontate da Gianluca Di Marzio per Ashley Young, anche Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione per il giocatore accostato ai nerazzurri.

“Fase di monitoraggio da parte dell’Inter. La società ha fatto un giro di sondaggi perchè sta cercando un esterno in corsia mancina. Lui è sì un esterno, ma ha giocato di più a destra e non è più giovanissimo. Situazione da monitorare comunque nelle prossime ore”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Alfredo Pedullà nel corso della trasmissione relativa al calciomercato in onda su Sportitalia. Novità importanti per l’Inter in chiavi possibili arrivi: c’è anche l’esterno del Manchester United in lizza per i rinforzi tra gennaio e giugno.

