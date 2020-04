Pellegrini: “Stupito dagli spostamenti di calciatori di altre squadre. Sono contento che alla Roma…”

Nell’intervista concessa questa mattina sulle pagine de Il Tempo, Lorenzo Pellegrini ha chiaramente parlato del duro momento che tutto il Paese sta affrontando a causa del coronavirus e delle misure a tutela della salute immediatamente prese da tutte le società di calcio. A tal proposito, però, il centrocampista della Roma ha attaccato l’atteggiamento adottato da altre società come Inter e Juventus che invece hanno permesso ai propri tesserati di poter lasciare l’Italia per raggiungere i paesi di origine. Questo il suo pensiero:

Alcuni calciatori, vedi Higuain, non hanno rispettato la quarantena e sono partiti per i loro Paesi, Voi restate tutti qui?

“Sono rimasto piuttosto stupito di quello che è successo in altre squadre. Per quanto riguarda noi, ne abbiamo parlato con i compagni tramite una video-chiamata di gruppo e tutti si sono messi a disposizione per fare quello che la società ci ha chiesto, cioè di rimanere a casa senza fare grossi spostamenti. Sono contento perché lo trovo rispettoso non solo nei confronti del club, ma pure di tutti gli italiani rinchiusi dentro le loro abitazioni”.

