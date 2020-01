Per Politano manca l’intesa con il Napoli: sei mesi di prestito per Llorente

La cena che ha visto protagonisti Marotta, Ausilio e gli intermediari per l’affare Eriksen solo pochi minuti fa vedeva seduto al tavolo anche Frank Trimboli, impegnato in prima persona sia per il danese sia per il trasferimento di Fernando Llorente. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per la chiusura della trattativa con il Napoli mancherebbe l’intesa tra il club partenopeo e Matteo Politano, in uscita dall’Inter.

Pronto un prestito fino a fine stagione per Fernando Llorente, destinato all’addio agli azzurri prima di sposare il progetto interista. Sei mesi alla Beneamata rappresentano uno sconto rispetto alla trattativa nata per vestire Giroud di nerazzurro, per il quale sarebbero serviti circa 6 milioni. Lo spagnolo più del francese dunque per l’attacco di Antonio Conte, vicino ai suoi colpi più rumorosi.



