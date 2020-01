Perisic non convince il Bayern Monaco: ritorno in nerazzurro in estate?

Nelle ultime battute del mercato estivo aveva lasciato l’Inter per approdare al Bayern Monaco con un prestito oneroso di 5 milioni con riscatto fissato a 20. Nonostante un piccolo esborso sia già stato fatto, i campioni di Germania non sembrano essere convinti delle prestazioni di Ivan Perisic.

Nel suo ritorno in Bundesliga, dopo le esperienze con Wolfsburg e Borussia Dortmund, il croato non ha brillato; il cambio di allenatore non ha sicuramente giocato a suo favore col passaggio da Niko Kovac, suo grande estimatore, a Flick, che non sembra considerarlo più di tanto. La situazione che si prospetta è dunque chiara; il Bayern non riscatterà a giugno Ivan Perisic, il quale tornerà a Milano dove però già dall’estate scorsa ha capito che non c’è posto per lui. Starà poi a Marotta e Ausilio fare il possibile per trovare una sistemazione al croato provando anche ad ottenere introiti preziosi.

