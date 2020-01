Pinamonti, addio al Genoa già a gennaio: l’Inter spinge per il prestito secco

Addio al Genoa in vista per Andrea Pinamonti. L’ex attaccante nerazzurro, ceduto ai rossoblù la scorsa estate, non sta trovando lo spazio sperato tra le fila dei genoani ed è pronto a lasciare Marassi per tuffarsi in una nuova avventura. Diversi i club sulle sue tracce: nella lista si è recentemente inserita anche la Fiorentina che tiene d’occhio la situazione legata al classe ’99.

Come riportato infatti da FirenzeViola, i nerazzurri avrebbero deciso di spingere il Genoa a cedere il giocatore, cercando così di tutelare il gioiello per il quale conservano un diritto di recompra. Oltre alla Viola, alla ricerca di un attaccante per l’undici di Iachini, avrebbe messo nel mirino Pinamonti. Su di lui però anche Hellas Verona, Torino e soprattutto Spal, impegnata in una difficile risalita. Diverse pretendenti per l’ex nerazzurro, ormai sicuro partente a gennaio in prestito secco. Niente più Genoa per Pinamonti: porte chiuse in rossoblù, aspettando i suoi nuovi colori.

