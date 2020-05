Pinamonti si confessa: “Ibra il mio idolo. Indimenticabile l’esordio a San Siro”

In un’intervista concessa a L’Adige, l’ex attaccante dell’Inter Andrea Pinamonti, oggi al Genoa, ha raccontato nel dettaglio alcuni tra gli istanti più particolari della sua carriera, dal rapporto con Ibrahimovic ed Icardi alle delusioni vissute con la maglia della Nazionale.

IDOLI – “Il mio idolo è sempre stato Zlatan Ibrahimovic, sono cresciuto guardando i suoi video. Poi dopo il mio approdo all’Inter, allenandomi con Mauro Icardi, ho imparato molto da lui”.

ORIGINI – “Nei primi passi alla Bassa Anaunia di Denno devo ringraziare Bruno Tommasini ed inoltre un osservatore, il lombardo Vicenzi, che mi ha dato tanto e che purtroppo non c’è più. All’Inter devo ringraziare in particolare Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile. Al Chievo e all’Inter ho conquistato tanti trofei e segnato tanto. Il coronamento del periodo giovanile è stato sicuramente il Campionato Primavera nel trionfo con l’Inter”.

MOMENTI D’ORO – “Il primo gol in serie A contro la Spal il 28 ottobre 2018, data indimenticabile. Poi l’esordio a San Siro, in Coppa europea: qualcosa di davvero emozionante e che non dimenticherò mai”.

DELUSIONI – “Due momenti che non dimenticherò mai, perché li avrei portati sempre nel cuore. La sconfitta in finale nell’Under 19 persa ai supplementari contro il Portogallo. E anche l’1-0 della semifinale del Mondiale Under 20, persa contro l’Ucraina”.

SERIE A – “A Frosinone è stato il mio primo vero anno di A e, nonostante non abbiamo raggiunto la salvezza, ho imparato tanto e sarò sempre grato a quella società. Quest’anno a Genova mi sono ambientato subito bene, ho trovato un grande gruppo, che mi ha accolto subito bene”.

SOGNI – “Ne ho davvero tanti. Il primo è affermarmi in una grande squadra. Il secondo è vincere trofei importanti. Infine, ma non meno importante, arrivare in Nazionale”.

