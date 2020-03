Pincolini, preparatore atletico: “Bastano un paio di settimane per rigiocare”

Tiene banco da ormai diversi giorni la questione legata alla ripresa degli allenamenti, compatibilmente con l’imprevedibile emergenza Coronavirus. Alcuni sostengono sia impossibile riprendere a giocare regolarmente, mentre altri hanno un punto di vista differente; tra questi ultimi, si fa spazio anche il pensiero di Vincenzo Pincolini, storico preparatore atletico, che ha detto la sua sulle pagine del Corriere dello Sport.

SDRAMMATIZZARE – Pincolini, in merito allo stop di due mesi per i calciatori, dice: “Facciamo una premessa: prima di tutto la salute, poi si può parlare del resto. Questo è il momento di pensare alla salute, dobbiamo ascoltare gli specialisti. In merito alle eventuali ripercussioni di una preparazione interrotta il mio slogan è: sdrammatizziamo”.

RIPRESA FACILITATA – Nonostante l’assenza dai campi d’allenamento, Pincolini ritiene che gli atleti si stiano allenando con regolarità: “Non giocheranno a calcio, non ci sarà allenamento col pallone, non faranno allenamenti insieme; ok, questi sono dati di fatto, ma i calciatori già adesso si tengono in condizione, me lo confermano quotidianamente i miei colleghi preparatori atletici. Credo che due settimane potranno essere sufficienti per arrivare ad una buona condizione fisica. Se ben fatte, bastano quelle”.

RAPIDITÀ – Infine, Pincolini sottolinea quanto sia importante per i calciatori concentrarsi su tipi di esercizi differenti: “Basta un terrazzo, e via di scatti, slalom, cambi di direzione. Fino ad oggi sono andati avanti con tapis roulant e cyclette, ora dovranno cercare di lavorare di più sulla rapidità e l’agilità: va bene anche andare su e giù per le scale. Se poi hanno un giardino di venti metri, meglio ancora”.

