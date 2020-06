Politano tra l’Inter e Gattuso: “A Napoli mi trovo benissimo: siamo compatti come le grandi”

Sei mesi non effettivi di campo per Politano nella sua esperienza al Napoli. L’esterno ex Sassuolo ha lasciato l’Inter nella sessione invernale di mercato per unirsi alla squadra di Gattuso e, solo pochi giorni fa, ha già alzato al cielo il suo primo trofeo, la Coppa Italia vinta ai rigori contro la Juventus. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex interista ha parlato della sua nuova avventura, confrontando anche il lavoro dei suoi alla realtà della Beneamata.

“A Napoli mi sono ambientato molto bene – dice Politano – e sto iniziando a conoscere la città e la gente. Sono molto felice di questo trasferimento. Sono contentissimo di essere qui e vorrei dedicare ai miei tifosi il mio primo gol il prima possibile. Siamo una squadra compatta, come l’Inter e la Juventus, e Gattuso è uno che lavora tanto su entrambe le fasi”. Questo il pensiero di Matteo Politano, reduce dai suoi primi mesi di Napoli. Primo trofeo al cielo per il giocatore, con gli azzurri protagonisti Coppa Italia proprio contro l’Inter

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!