Pranzo al McDonald’s per Steven Zhang: il presidente nerazzurro paparazzato a Gerenzano

Paparazzato da alcuni tifosi ed appassionati, in un luogo inusuale per un presidente del calibro di Steven Zhang. Secondo quanto riportato da Il Saronno, il numero uno della società nerazzurra sarebbe stato fotografato al McDonald’s di Gerenzano, al confine proprio con il comune di Saronno. La struttura si trova infatti nelle vicinanze della sede dell’Inter ed in una posizione comoda dal punto di vista logistico perché dislocata in prossimità dell’uscita autostradale.

Pranzo alternativo per Steven Zhang che ha scelto così di far tappa nella piena periferia milanese ed in una delle catene di fast food più importanti al mondo. Diverse le persone che hanno scelto di fotografare e filmare il numero uno dell’Inter in uscita dal McDonald’s per un evento che ha destato sicuramente la curiosità dei clienti presenti al momento della visita.

Alcuni scatti che testimoniano la visita di Steven Zhang al McDonald’s.

