Premio Gianni Brera, riconoscimento ai nerazzurri per essersi distinti sempre in Serie A

Anche i nerazzurri presenti in occasione della consegna del Premio Gianni Brera, giunto alla diciannovesima edizione. All’Inter il riconoscimento per aver scritto, insieme a Real Madrid, Athletic Bilbao e Barcellona, la leggenda del calcio militando da oltre un secolo nel campionato di prima serie senza aver giocato in serie inferiori.

“Un record – questa la motivazione riportata dal sito ufficiale dell’Inter – che si aggiunge ai titoli nazionali, alle Coppe dei Campioni, Intercontinentali, Triplete e trofei che mettono i club FC Internazionale Milano, Real Madrid, Athletic Bilbao e Barcellona sulla cima più alta del gotha calcistico europeo e mondiale”. Premio consegnato tra le mani di Beppe Marotta, presente in rappresentanza dell’Inter che ha poi commentato il momento vissuto dai nerazzurri e le ultime novità di mercato. Anche la Beneamata tra i club premiati in occasione del Premio Gianni Brera, giunto alla diciannovesima edizione.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!