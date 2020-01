Prime immagini di Eriksen con la maglia nerazzurra: l’indizio arriva dal sito ufficiale dell’Inter

Prime immagini di Christian Eriksen in nerazzurro. Dopo l’annuncio in grande stile fatto dall’Inter per il centrocampista danese, sul sito ufficiale della Beneamata spunta sia l’inserimento del calciatore nella rosa interista sia la prima fotografia con la casacca nerazzurra. Il tutto in attesa del video ufficiale di presentazione creato ad hoc da Inter Media House e per il quale anche il presidente interista Steven Zhang ha dimostrato tutto il suo entusiasmo attraverso un commento su Instagram.

L’Inter acquista Christian Eriksen: i nerazzurri, da oggi, possono contare su un nuovo top player arrivato dalla Premier League per trascinare sempre più in alto la Beneamata.

