Ravezzani: “Serie A, non si deve giocare a tutti i costi. Alcuni club hanno fretta di…”

Il futuro del campionato di Serie A è ancora un rebus. Difficile dire se ripartirà o se verrà annullato a seguito dell’emergenza Coronavirus. Quel che è certo è che se non si dovesse riprendere entro maggio, molto probabilmente la stagione salterà ed il titolo non verrà assegnato.

A riguardo, attraverso i microfoni di TMW Radio, ha parlato il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, dicendo la sua sull’ipotesi di molti club di non concludere il campionato: “Mai arrendersi alla speranza. La fretta di chiudere tutto da parte di alcuni club mi fa anche pensare male. Non si deve giocare a tutti i costi, ma neanche ci deve essere la fretta di dire che non si gioca più. Aspettiamo”.



