Real Madrid, Modric tra i dubbi del 2020: l’Inter osserva interessata

Meno certezze rispetto al passato ed un pressing che, se non dovessero esserci novità importanti, potrebbe rivelarsi decisivo. Il profilo di Luka Modric risuona ancora tra i ricordi più recenti dei tifosi nerazzurri. Non solo un sogno quello che recitava il nome del croato nell’estate del 2018, quando la dirigenza dell’Inter provò il tutto per tutto per assicurarsi il talento del Real Madrid. La trattativa sfumò in un nulla di fatto ma oggi, con gli interrogativi presentati da Marca, non è da escludere un nuovo assalto dei nerazzurri.

Il portale spagnolo inserisce infatti anche il centrocampista croato tra i dubbi del 2020 dei Blancos. Il suo contratto, dopo l’estensione di un anno nel 2018, scadrà nel 2021. Per Marca il futuro del calciatore resta legato ad una grande incognita sulla quale pesa anche la sua stagione che lo ha visto spesso fuori dai match importanti. Per questo motivo le strade legate al domani del giocatore restano due: rinnovo per evitare di lasciare il club a zero o l’addio, già assaporato dall’Inter nell’estate del 2018. Nel caso in cui non dovesse recuperare lo status di titolare, il suo futuro potrebbe disegnarsi lontano dal Bernabeu, con l’Inter già pronta al nuovo assalto dopo i sondaggi del recente passato nerazzurro.

