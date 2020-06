Recoba non ha dubbi: “Cavani è tra i migliori al mondo. Godin un esempio”

L’uruguaiano conosce l’Uruguay e, di conseguenza, i suoi connazionali. Sembra un affermazione banale, ma si applica alla perfezione con le dichiarazioni rilasciate da Alvaro Recoba ai microfoni di Fox Sports in Sudamerica; il Chino, in nerazzurro dal 1997 al 2007 (con una breve parentesi con la maglia del Venezia) ha parlato di svariati calciatori che vestono la maglia della Celeste, alcuni dei quali in orbita Inter.

In primis, si è concentrato sulla difesa: “Godin è stato un riferimento per Gimenez e José diventerà presto un perno della Nazionale“. Successivamente, passato dal centrocampo (“Ci sono tanti ragazzi importanti come Valverde, Nandez e De Arrascaeta“), si è spostato alla sua zona di competenza, il reparto offensivo: “Ci sono degli insostituibili, come Luis Suarez: sarà difficile trovarne uno così, come è stato difficile trovare un nuovo Forlan. È tra i primi tre numeri 9 al mondo e poi c’è anche Cavani che è tra i migliori attaccanti in assoluto“.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!