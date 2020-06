Recoba: “Sono pronto per cominciare ad allenare. Lautaro? Al Barcellona non sostituirà Luis Suarez”

Si è ritirato nel 2015, e la carta d’identità segna 44 anni compiuti. Ma Alvaro Recoba, ex calciatore dell’Inter, club in cui ha militato per dieci anni dal 1997 al 2007, ora potrebbe cominciare ad allenare. E’ questa, almeno, l’idea che il Chino, intervistato a Fox Sports Argentina, ha dichiarato di avere: “Mi piacerebbe allenare, mi sento capace di insegnare – ha spiegato Recoba in video-chiamata con la sopra citata emittente – Sarei felice di allenare un bambino di otto anni così come un professionista. Il futuro dirà da dove comincerò”.

Tra le altre cose, poi, Recoba ha risposto anche a domande sull’Inter e sul calciomercato che nei prossimi mesi potrebbe regalare novità importanti anche dal fronte delle uscite dal club nerazzurro, col nome di Lautaro Martinez in pole tra quelli dei partenti eccellenti, con probabile destinazione Barcellona: “Non vedo Lautaro come un sostituto di Suarez, sono giocatori diversi”, è il commento di Recoba.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!