Regina Baresi: “Adesso uniti come una vera squadra farebbe nelle difficoltà. Stiamo a casa: solo così vinceremo”

Sono molti i messaggi che arrivano dal mondo dello sport di incoraggiamento e di sensibilizzazione in merito alla drammatica situazione legata al coronavirus, così come quelli atti a ribadire l’invito a non contravvenire alla regole e rimanere in casa, evitando di uscire se non per le situazioni codificate dai vari decreti. Tra le diverse parole, sono arrivate anche quelle del capitano dell’Inter Femminile Regina Baresi che ha paragonato la Nazione intera, la popolazione italiana, a una squadra di calcio.

Queste le parole dell’attaccante nerazzurro, che si è così espressa attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter: “È come se fossimo tutti in campo per affrontare la partita più importante. Se uscite di casa ignorando le regole lasciate l’Italia in inferiorità numerica e diventa difficile. Ora uniti come una vera squadra farebbe nelle difficoltà stiamo a casa, solo così vinceremo“.

