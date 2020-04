Repubblica – Idea per campionati con Apertura e Clausura: spazio a Champions League su base allargata

Se in Italia Lega e Federcalcio hanno messo sul tavolo anche la possibilità di far riprendere il campionato sui cosiddetti campi neutri, ovvero in quelle regioni in cui il rischio contagio sarà pari a zero, in Europa è pervenuta all’Uefa una proposta molto particolare. La notizia, riportata questa mattina sulle pagine de la Repubblica, riguarda la programmazione delle varie leghe europee da qui fino al giugno 2023.

La proposta ricalca il modello sudamericano su due stagioni con campionati di Apertura e Clausura per liberare spazio a una Champions League allargata, salvaguardando gli impegni delle Nazionali. Sostanzialmente vi sarebbero meno partite, ma comunque molto interessanti e soprattutto appetibili in termini di diritti tv e web per i broadcaster. Il calendario a quel punto prenderebbe una fisionomia inedita, ma in linea con un alto livello di competitività e spettacolo.

Ad esempio, una prima ipotesi riguarda la possibilità di svolgere il torneo di Apertura dall’autunno 2020 fino ad aprile 2021 con partite di sola andata. Successivamente verrebbero giocate le finali di Champions League ed Europa League, per poi cedere il passo ad Europeo e Olimpiadi. Il torneo Clausura, invece, partirebbe dall’ottobre 2021 per poi concludersi nel marzo 2022. Dopo aver disputato i playoff per stabilire le vincitrici delle due fasi, finali delle coppe europee e nazionali tutto in primavera, dopo un mese di sosta tornerebbe il torneo di Apertura fino ad ottobre 2022 per poi lascare spazio al Mondiale in Qatar e riprendere con la Clausura una volta conclusa la competizione internazionale.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!