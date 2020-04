Repubblica – Inter contraria alla ripresa della Serie A! Conte pensa solo all’Europa League

L’indiscrezione lanciata questa mattina sulle pagine de La Repubblica è molto chiara: l’Inter è contraria al ritorno in campionato in Serie A. La società nerazzurra – riporta il quotidiano – sulla falsa riga dell’Atalanta ha deciso di puntare l’intera stagione (quello che resta) sull’Europa League, dove dovrebbe affrontare il Getafe per gli ottavi di finale.

L’UEFA infatti starebbe valutando l’ipotesi di riprendere le due massime competizioni europee ad Agosto, anche senza la ripresa dei campionati nazionali. Una sorta di Mondiale o di Europeo, tutto concentrato in un mese o poco meno. Certo, l’idea non è di facile realizzazione date le circostanze, soprattutto per la location. A Nyon però non si arrendono e le squadre come l’Inter ci sperano fino alla fine.



