Repubblica – Serie A e Liga rischiano di saltare! Uefa dà precedenza alle coppe europee

Nonostante la riunione di ieri in cui la Uefa ha ufficialmente rinviato l’Europeo 2020 all’estate del 2021, definendo una bozza delle nuove date per Champions ed Europa League da portare a termine entro il 30 giugno, esistono ancora diversi dubbi in merito alla programmazione dei calendari in alcuni dei principali campionati europei. In Italia, ad esempio, vi sono ancora diverse squadre impegnate tra Champions ed Europa League, tra cui l’Inter.

Qualora questi club dovessero andare avanti nelle competizioni europee, ipotizzando una ripresa della stagione nel mese di maggio, vi sarebbero pochi margini per concludere il campionato italiano, dal momento che la Uefa ha chiarito che verrà data priorità alle coppe europee. Secondo quanto riferito da la Repubblica, esiste il forte rischio che lo scudetto non venga assegnato sia in Italia che in Spagna. Serie A e Liga hanno intenzione di andare allo scontro con l’Uefa perché, in caso di mancato completamento del campionato, rischierebbero di perdere l’ultima tranche dei contratti con le tv. Classifica che verrebbe congelata, senza scudetto e retrocessioni, con due sole promozioni dalla Serie B.

