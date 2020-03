Repubblica – Tracollo economico del calcio italiano: 700 milioni a rischio

La sirena dell’allarme risuona ormai dalle prime gare rinviate, ma ora la situazione si complica notevolmente: il calcio italiano è ad un passo dal baratro economico. L’incubo delle compagine italiane si chiama stop definitivo, che porterebbe i conti delle squadre e della Federazione ad un livello mai così basso.

Come analizzato in data odierna da Repubblica, i dati sono decisamente scoraggianti: le compagini più quotate in borsa hanno perso ingenti somme economiche, con la Roma al -32%, la Juventus al -50% e la Lazio ad un catastrofico -57%. Inoltre, gli introiti a rischio toccano i 690 milioni di euro, così spartiti:

rata di maggio dei diritti televisivi da 340 milioni di euro;

incassi degli stadi da 150 milioni di euro;

introiti degli sponsor da 200 milioni di euro.

Il buco giornaliero nei conti della Serie A tocca i 750 mila euro, con i debiti complessivi del sistema che sfiorano il fatturato: i primi si aggirano attorno ai 3 miliardi di euro, il secondo tocca i 3,1 miliardi. La sostanza è che si rischia di essere in positivo di soli 100 milioni di euro; tutto ciò, però, peggiorerebbe in caso di stop definitivo del campionato: in quel caso, infatti, si aprirebbe un contenzioso non indifferente con la Lega Calcio, visto il probabile stop dei pagamenti ad atleti e staff tecnici.

La Serie A va verso un punto di non ritorno: addolora affermarlo, ma il fallimento è dietro l’angolo.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!