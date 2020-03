GdS – Riscatto di Nainggolan legato ad uno sconto su Barella. L’Inter monitora anche Nandez

Una delle trattative in uscita più complicate per la prossima estate dell’Inter, sarà quella che riguarda Radja Nainggolan. Il centrocampista belga in Sardegna ci rimarrebbe ben volentieri e lo stesso Cagliari sarebbe più che contento di riscattarlo. Le cifre dell’operazione, però, al momento risultano quasi proibitive per il club del presidente Giulini. Se sull’ingaggio il ragazzo potrebbe dare una mano alla società sarda, sul costo della cessione dovrà essere la società nerazzurra ad andare incontro per abbassare il prezzo, visto che al calciatore restano ancora due anni e mezzo di contratto a Milano.

Come riferito da La Gazzetta Sportiva nell’edizione di questa mattina, l’Inter potrebbe approfittare della situazione per chiedere uno sconto su Barella. La scorsa estate al Cagliari sono andati 12 milioni per il prestito di Nicolò, a fine stagione l’Inter deve pagarne altri 25 per il riscatto obbligatorio, sui quale chiederà appunto una riduzione del prezzo per agevolare l’uscita del Ninja. Attenzione, infine, alla situazione legata a Nandez: saluterà Cagliari e non lascia da diverso tempo indifferenti i vertici di Viale della Liberazione.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!