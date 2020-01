Riunione con vista sul mercato in casa Barcellona: sul piatto anche il futuro di Vidal

Incontro vista mercato per il Barcellona, alla ricerca di un nueve che possa sostituire momentaneamente Luis Suarez, ai box per quattro mesi causa infortunio. Come riportato da Mundo Deportivo, nella giornata di oggi i capi dell’area tecnica catalana si riuniranno per decidere non solo in vista delle operazioni sul reparto avanzato ma soprattutto in chiave cessioni.

Sul tavolo delle trattative, anche i nomi di Arturo Vidal ed Ivan Rakitic. Sul primo resta costante ma meno infuocato il pressing dell’Inter, mentre per il secondo sia il Paris Saint-Germain che la Juventus continuano a spingere per il centrocampista. Giornata chiave per le uscite in casa Barcellona: occhi sul nuovo attaccante ma anche le somme da dover tirare a centrocampo, con i nerazzurri impegnati nel monitorare la situazione Vidal ancora tutta da decifrare.

