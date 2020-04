Roma, se parte Smalling assalto a Vertonghen: l’Inter però è ancora in pole

Pronto all’addio al Tottenham, alla ricerca di una nuova parentesi magari anche lontano dall’Inghilterra. Jan Vertonghen non rinnoverà il suo contratto con gli Spurs e lascerà molto probabilmente la Premier League a parametro zero la prossima estate. Trattative arenate con il club di Levy per il rinnovo ed italiane già pronte ad approfittare della situazione per aggiudicarsi il centrale belga. C’è anche l’Inter in corsa per il giocatore, mentre Roma e Napoli provano ad accelerare per battere la concorrenza.

Calciomercato.com ha parlato nello specifico del club giallorosso, sottolineando la voglia della Roma di aggiudicarsi il giocatore del Tottenham in particolare nel caso in cui dovesse partire Smalling. Il centrale infatti è arrivato in prestito dal Manchester United e, in caso di mancato acquisto a titolo definitivo, i giallorossi sarebbero pronti a virare su Vertonghen, acquistandolo a zero. L’Inter però continua a godere di una posizione privilegiata, forte anche dell’appeal guadagnato dopo l’ottima stagione sotto la guida di Conte. Occhi aperti nei confronti della concorrenza però, perché Roma e Napoli non intendono abbandonare la corsa per il belga.

