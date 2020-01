Romano avvicina Young all’Inter: “Esterno in pugno per i nerazzurri: si tratta sulle cifre”

Aumentano a dismisura le voci che avvicinano Ashley Young ai nerazzurri. Dopo l’accelerata registrata nella serata di ieri, il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano aumenta ulteriormente i rumors che circondano l’Inter e l’accordo con il giocatore del Manchester United.

Secondo l’esperto di mercato, i nerazzurri avrebbero in pugno l’esterno dei Red Devils. Già pronto un contratto di 18 mesi per il giocatore, individuato come alternativa ad Asamoah per le corsie esterne dell’Inter. Ultima discussione, quella relativa all’indennizzo economico da versare nei confronti del club di Manchester. Al giocatore restano sei mesi di contratto con lo United ed i nerazzurri vorrebbero anticipare i tempi per blindare definitivamente il giocatore, consegnando di fatto ad Antonio Conte il suo primo rinforzo di gennaio. Situazione da monitorare soprattutto nelle prossime ore, in attesa degli sviluppi definitivi per l’affare Young.

