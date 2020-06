Ronaldo a 360°: “Lautaro? E’ già in una big. L’Inter è favorita con il Getafe ma non sarà facile”

Ronaldo il Fenomeno ha parlato oggi a 50 giornalisti in videoconferenza dei temi attuali del calcio internazionale. Come riporta Goal.com infatti l’ex Inter ha commentato sia le voci di mercato, sia il calcio che è ripartito dopo lo stop per il Covid-19.

LAUTARO – “E’ un grandissimo attaccante ed è già in un top club come l’Inter. Vediamo cosa succederà. Non posso dirgli cosa fare, non so se è meglio restare o andare al Barcellona, ma gli auguro buona fortuna”.

VIDAL – “e’ un grande giocatore che giocherebbe IN qualsiasi squadra del mondo, non è un titolare per il Barça ma quando entra è incredibile.”

INTER-GETAFE – “Non sarà facile ma al momento i nerazzurri partono favoriti”.

RECOBA – “Il suo mancino è stato meraviglioso”.

SUAREZ E CAVANI – “Sono grandi attaccanti che continuano a segnare. Suarez sembra pronto per le prossime stagioni. Per quanto riguarda Cavani invece saremo attenti a dove andrà”.

SANCHEZ – “Se non andrà bene con l’Inter può venire al Valladolid, lo aspettiamo. Le porte sono aperte”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!