Valladolid, Ronaldo presidente dal cuore d’oro: che regalo ai giocatori dopo la vittoria con l’Espanyol!

Pecunia non olet, ma neanche qualche iPhone e qualche biglietto aereo. Deve averla pensata così, Ronaldo Nazario, quando ha deciso di regalare – appunto – dei telefonini di nuova generazione e dei biglietti per le vacanze ai calciatori del Real Valladolid, squadra di cui è presidente, dopo la vittoria nella partita contro l’Espanyol, che sta vedendo la sua squadra lottare punto a punto per ottenere la permanenza in massima serie spagnola.

E così, anziché attingere dalle casse del club per offrire ai giocatori aumenti in busta paga, il Fenomeno ex Inter ha aperto il proprio portafogli elargendo ai propri calciatori questi doni, a cui – peraltro – non è nuovo. Già l’anno scorso, infatti, Ronaldo aveva regalato a tutta la sua squadra una vacanza a Formentera dopo aver ottenuto la salvezza nella scorsa edizione della Liga: oggi, sono arrivati i biglietti e gli iPhone. A fine anno, chi lo sa.



