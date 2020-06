Rubinho: “Da Conte ho imparato tanto, non mi sorprende che l’Inter lotti per il titolo”

Uno dei tratti distintivi di Antonio Conte come allenatore, riguarda il rapporto che riesce ad instaurare con quasi tutti i calciatori incrociati nel corso della propria carriera. L’ex portiere della Juventus Rubinho, ad esempio, a distanza di anni conserva ancora ricordi bellissimi che spiegano quanto stretto fosse il legame tra il tecnico ed i propri ragazzi. Nonostante in quel biennio bianconero l’estremo difensore brasiliano fosse solamente il terzo portiere della rosa, da Conte ha comunque imparato parecchio.

Le sue parole rilasciate su Taca La Marca di Radio Musica Television: “Con Conte sono stato due anni in cui ho imparato tanto. Nel calcio è tutto possibile, siamo professionisti, non mi sorprendo di vederlo guidare una diretta rivale della Juventus come l’Inter. Ha dimostrato grande professionalità ed è una cosa normalissima. Con Allegri abbiamo cambiato il modo di allenarci e di giocare. Con Conte eravamo più intensi ed aggressivi, mentre con Max eravamo meno frenetici e più pazienti. Abbiamo vinto partite difficili con la calma e la perseveranza, ciò ci ha portato a giocare una finale di Champions contro il Barcellona, che purtroppo perdemmo ma uscendo a testa alta. Giocare bene a volte ti fa essere brillanti, ma ti può far perdere le partite”.

