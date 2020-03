Rugani positivo al coronavirus, parla la fidanzata: “Anche prima di Juventus-Inter ha seguito tutte le precauzioni”

Intervistata dal Corriere della Sera, la fidanzata di Daniele Rugani, la giornalista sportiva Michela Persico, ha voluto rassicurare tutti circa le condizioni di salute del proprio compagno: “Daniele sta bene ed è senza sintomi. Quattro giorni fa, Daniele ha accusato tre linee blande di febbre: aveva 37,5. Ha chiesto di farsi controllare e, il giorno dopo, il test è risultato positivo, ma lui già non aveva più la febbre, né ha o ha avuto tosse o altro. Questo ci tranquillizza in parte, perché il suo caso, se mai ce ne fosse stato bisogno, dimostra che si può essere giovani, forti, ci si può sentire bene e avere il Covid-19. Molte persone, magari sono positive, ma non lo sanno e alimentano il contagio. Perciò è importante stare a casa e rispettare tutte le regole”.

Al momento, Rugani si trova in isolamento con la compagine bianconera: “Dal momento in cui ha visto la febbre, ha deciso, con grande senso di responsabilità, di restare in isolamento per tutelare me, la squadra e le persone con le quali sarebbe potuto venire in contatto. Anche altri suoi colleghi, senza sintomi e che non hanno fatto il tampone, hanno scelto di stare alla Continassa, per evitare i contatti con le famiglie”.

Inoltre, viene sciolto ogni dubbio anche riguardo alla sfida di domenica sera contro l’Inter: “Sia io che Daniele eravamo in isolamento volontario da una settimana, pur stando benissimo, uscendo solo per sue necessità lavorative o per commissioni necessarie. Lui ha giocato le sue partite, anche domenica, come stabilito, ma ha seguito tutte le precauzioni prescritte”.

