Rummenigge: “Con l’Inter mi annullarono un gol stupendo. Ripartenza? Noi ci alleniamo, ma decide la politica”

Prima icona del calcio, ora dirigente di primissimo piano nel Bayern Monaco: l’ex giocatore dell’Inter Karl-Heinz Rummenigge, intervistato quest’oggi dal Corriere dello Sport, ha ricordato un bellissimo gol realizzato con la maglia nerazzurra contro il Celtic Glasgow, poi annullato: “Ero girato, quando ho visto arrivare quel pallone ho capito che in maniera normale non avrei mai potuto arrivarci. Così ho tentato la rovesciata, quando il tiro è entrato non volevo crederci”.

Sulla gestione della crisi al Bayern Monaco: “Abbiamo ripreso ad allenarci da qualche giorno a gruppi di quattro o cinque giocatori, ma in precedenza tutti hanno seguito le indicazioni del tecnico seguendo cyber-allenamenti”.

Sulla ripartenza: “Qui è tutto provvisorio, perché queste date non sono decise dal calcio, ma dalla politica. Esattamente come in Italia”.

Sulla ripresa economica: “Mi auguro che si intervenga in maniera decisa per tutelare i club più fragili. La cosa importante è che i soldi non finiscano in mani sbagliate”

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!