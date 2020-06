Ruzzi: “Avevo offerto Lautaro alla Roma. Probabilmente andrà al Barcellona, ma l’Inter farebbe uno sbaglio enorme”

Luis Ruzzi, operatore di mercato e agente, è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com parlando del suo pupillo Lautaro Martinez. Ecco le sue parole:

PRIMA DELL’INTER: “Lautaro è sempre stato un giocatore che spiccava per talento. Ricordo di averlo offerto alla Roma nel 2018 per soli 8 milioni di euro, la sua clausola iniziale. I giallorossi rifiutarono e iniziò a farsi sotto in maniera importante l’Atletico Madrid, anche se poi l’operazione non si concretizzò. Nel gennaio dello stesso anno il presidente del Racing ha capito di avere un diamante grezzo tra le mani e ha alzato la clausola fino a 20 milioni, e l’Inter non ci ha pensato due volte“

SUL FUTURO DELL’ARGENTINO: “Nel futuro di Lautaro vedo blaugrana. Il Barcellona non vorrebbe e non può pagare la clausola di 111 milioni per intero, ma secondo me il giocatore è deciso nell’andare, vista anche l’importantissima offerta di contratto. Per quanto mi riguarda Lautaro dovrebbe restare all’Inter per sempre; è un giocatore fantastico, un vero campione. Lui sarà il centravanti dei prossimi 10 anni, i nerazzurri farebbero un errore enorme nel lasciarlo andare“.