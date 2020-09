Sabatini: “Kante? Arriva se va via Brozovic. Tutte le squadre devono fare i conti. Su Nainggolan…”

Sandro Sabatini è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, durante il programma Microfono Aperto, per parlare dei temi più caldi che tengono banco in Serie A.

Sull’Inter: “Un anno fa ha speso molto sul mercato e quest’anno deve stare un po’ più attenta. Kanté? Arriva se va via Brozovic, altrimenti l’Inter non può solo comprare o dare via in prestito. Tutte le società devono fare i conti”.

Il futuro di Nainggolan: “Sarebbe per il Cagliari quello che Ibra è per il Milan. La politica di Giulini è giusta, il Cagliari deve avere l’entusiasmo dei giovani”.

