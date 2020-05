Samuel: “Conte fortissimo e con le idee chiare, Moratti come un padre. Con Mourinho…”

Walter Samuel, pilastro difensivo dell’Inter 2009/2010 targata José Mourinho e oggi assistente del ct Scaloni nell’Argentina, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Tanti i temi affrontati, a partire dall’Inter del presente: “Conte l’ho conosciuto quando giocava, mi sembra un allenatore forte e con idee chiarissime”.

Il ricordo di Mourinho: “Di alcuni giocatori si fidava di altri meno. Mi sono trovato bene con lui, mi dimostrava che credeva in me e mi faceva giocare sempre. E’ riuscito ad avere il massimo da ogni giocatore”.

Su Moratti: “Quando c’era bisogno lui era vicino alla squadra. Ho un bellissimo ricordo. Moratti ha fatto tanto per l’Inter, il calcio gli mancherà ma è si è tolto tante soddisfazioni. E sono felice di questo. Il rapporto con lui è stato bellissimo, ci trattava come figli. Una grandissima persona”.

In campo senza risparmio: “In certe partite contro le squadre piccole non puoi lasciare punti per strada, devi sempre giocare al massimo. Ho cercato sempre di fare il mio lavoro, il difensore deve difendere, anche se ho avuto anche la fortuna di segnare. Io dovevo aiutare la squadra a non prendere gol, al resto ci pensavano gli altri”.

I tanti campioni incrociati: “Ho avuto la fortuna di giocare al fianco di tanti. Con Messi nel 2010 in Sudafrica, a Roma c’erano Totti, Batistuta, Balbo, Aldair e Cafu. All’Inter tanti altri: Ibrahimovic, Milito, Eto’o e Zanetti. Per me è stato un piacere giocare con loro”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!