San Siro, l’idea del Comune dopo l’addio di Inter e Milan

Nella giornata di ieri c’è stato un incontro tra Inter e Milan e il Comune di Milano per la questione stadio e si sono stabili alcuni pilastri importanti per il proseguimento, tra cui il pagamento della gestione della superficie dal momento in cui si inizieranno i lavori e non nel 2033 come avevano pensato le due società.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, un passo avanti, ma ci saranno ancora alcune cosa da dover stabilire. Si è passati dalla demolizione di San Siro fino alla possibile riqualificazione, voluta soprattutto dal Comune che sta pensando a come gestire il vecchio impianto. Si pensa di abbattere solo il terzo anello, quello che ha più problemi dell’intero impianto. Sala vuole San Siro come sede inaugurale delle Olimpiadi invernali del 2026 e la decisione su quali parti abbattere verrà presa a breve, anche per far capire ai club quale delle opzioni per il nuovo stadio scegliere. L’idea è quella di creare una cittadella per attività sportive non professionistiche.

