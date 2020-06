San Siro non verrà abbattuto. Ass. Maran: “Sarà un polo per lo sport milanese”

Sospiro di sollievo per i tanti tifosi affezionati a San Siro. La Scala del Calcio infatti non verrà abbattuta, e verrà preservata parte della struttura. A dare l’annuncio è l’assessore Maran, attraverso un messaggio su Facebook in cui ha parlato dell’accordo con Inter e Milan per il nuovo stadio. Ecco il messaggio: “Uno dei temi della città dei prossimi anni riguarda il futuro dell’area di San Siro. Il Milan e l’Inter ci hanno presentato mesi fa una proposta per costruire un nuovo stadio a fianco all’attuale Giuseppe Meazza secondo la legge stadi, un obiettivo che ci hanno confermato anche in questo momento di incertezze economiche a livello globale. Il nostro obiettivo iniziale era una forte ristrutturazione del Meazza, stadio meraviglioso ma non considerato più al passo coi tempi. Tuttavia le squadre non reputano percorribile questa strada e ritengono che l’unica modalità possibile sia un nuovo impianto, da realizzare lì o in altri luoghi dell’Area Metropolitana. Nel corso dei mesi il progetto si è affinato e ha acquisito una serie di elementi interessanti per la vita della città, basati sulle richieste del consiglio comunale. In particolare anzichè abbattere l’attuale Meazza (nel frattempo i beni culturali hanno stabilito che comunque non è vincolato) ne verrà preservata parte della struttura sia per ragioni estetiche, sia per farne da contenitore di un polo per lo sport di base aperto alla città e al quartiere. In generale l’idea di fondo è che quell’area, oggi un piastrone asfaltato con al centro lo stadio, non viva più solo i giorni della partita ma abbia attività che garantiscano frequentazioni ampie 7 giorni su 7, a cominciare dalla crescita del museo che è uno dei più frequentati della città. Sarà uno spazio quasi integralmente pedonale, coi parcheggi sotterranei e con almeno il raddoppio delle aree a verde rispetto all’attuale. Ci saranno quindi attività sportive, uffici, spazi congressi, spazi commerciali e di ristoro che cambieranno un po’ la tradizione della salamella al volo”.

