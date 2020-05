Sanchez attacca Mourinho: “Il mio flop allo United è colpa sua. Giocavo bene e mi toglieva, così ho perso fiducia”

Alexis Sanchez, attaccante del Manchester United in prestito all’Inter, torna a parlare della sua avventura non del tutto esaltante all’Old Trafford, rifilando un duro attacco nei confronti di José Mourinho.

Il cileno ai microfoni della BBC ha infatti accusato lo Special One di non averlo impiegato nella giusta maniera, risultando così uno degli artefici principali del suo flop con lo United. “Mourinho è uno dei migliori allenatori al mondo per il suo modo di allenare e preparare le partite. Questa è la mia opinione. Ma all’interno dello spogliatoio avevo la sensazione prima di essere dentro la squadra e la partita dopo un oggetto estraneo. Giocavo, poi non giocavo, così ho perso fiducia. Ogni giocatore la perde in questa maniera. Si è creata poi un’atmosfera particolare, quando poi giocavo bene e segnavo mi toglieva dal campo. Se mi tolgono il pallone è come se perdo la gioia. Io sono fatto così”.

