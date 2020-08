Sanchez, risentimento al flessore della gamba destra. Tegola per Conte

L’Inter batte il Bayer Leverkusen e si qualifica per la semifinale di Europa League. A Düsseldorf finisce 2 a 1 per i nerazzurri, grazie alle reti di Barella e Lukaku e di Havertz per i tedeschi. Una nota dolente per Antonio Conte è l’infortunio di Alexis Sanchez, subentrato a Lautaro Martinez a gara in corso.

Il cileno nei minuti finali si è toccato la coscia dolorante e da subito ha fatto capire che si trattava di qualcosa di serio. Per lui si registra un risentimento al flessore della gamba destra. Una tegola per l’Inter, che difficilmente lo avrà a disposizione nella semifinale della competizione. Nelle prossime ore verranno resi noti i tempi di recupero.

