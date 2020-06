Sanificazione e nuove regole di sicurezza: ecco come si prepara San Siro alla sfida di domenica

L’Inter tornerà in campo domenica contro la Sampdoria e sarà l’esordio a san Siro dopo il lungo stop forzato dalla pandemia del Covid-19. Le novità dal punto di sanitario sono tante e in particolare riguardano lo stadio. Come riportato da Tuttosport, infatti, nell’impianto di Milano sono state prese delle misure per fare in modo che il ritorno in campo delle squadre avvenga nella massima sicurezza. La sanificazione della struttura sarà affidata alla supervisione degli esperti del San Raffaele. Negli spogliatoi le novità sono tante: dai divisori in plexiglass tra un lettino e l’altro e la modifica delle docce, per assicurare la distanza di sicurezza tra i giocatori.

Ci sono novità anche per i calciatori che andranno in panchina. Loro, infatti, occuperanno anche i posti degli spettatori, per sfruttare al meglio l’ampio spazio a disposizione. Per quanto riguarda l’ingresso allo stadio, sarà tutto regolato dalla Questura e dal Gruppo operativo della sicurezza. Le persone totali che potranno essere presenti nella struttura saranno circa 320-330, qualche decina in più rispetto a quanto pattuito con gli altri impianti sportivi.

