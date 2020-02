Sanremo 2020, Amadeus sorprende Georgina: sul palco con la maglia di Lukaku

Sorpresa al Festival di Sanremo da parte di Amadeus. Il presentatore, noto tifoso interista, è salito sul palco con la maglia di Lukaku, sorprendendo la sua compagna di serata Georgina.

In onore della consorte di Cristiano Ronaldo, il conduttore del Festival è salito sul palco con un completo in cui, al posto della camicia, lasciava intravedere la maglia della Juventus. Nel momento in cui Georgina gli ha chiesto di togliere anche la giacca durante uno scambio di gag tra i due, Amadeus ha mostrato la maglia nerazzurra “modificata” solo nella parte anteriore, con colori e scudetto dei bianconeri.

