Sassuolo, Carnevali chiede chiarezza: “Non c’è solo la questione Marotta-Dal Pino. Con l’Inter vogliamo giocare”

In attesa di capire quali saranno gli sviluppi delle prossime ore con il caos rinvii che sta esplodendo in una confusione senza precedenti, il calendario del campionato di Serie A segna allo stato attuale delle cose che tra una settimana esatta l’Inter tornerà a giocare ospitando il Sassuolo. Se sarà confermata o meno e se si giocherà a porte chiuse oppure no lo scopriremo probabilmente solo all’ultimo, considerando la gestione degli eventi da parte della Lega in questi giorni. Nel frattempo, sulla questione è tornato a parlare anche l’Ad degli emiliani Giovanni Carnevali.

Intervistato da Radio Rai, l’Ad neroverde ha spiegato: “Siamo in una situazione di grandissima confusione, viviamo un momento di emergenza e bisogna serve la massima serietà da parte di tutti. Innanzitutto va salvaguardata la salute delle persone. Tante società ritengono che il comportamento della Lega in questi giorni non sia stato giusto, non c’è soltanto la questione Marotta-Dal Pino (presidente della Lega Calcio, ndr)”.

Carnevali poi si sofferma sulla questione Juventus-Inter e quindi Inter-Sassuolo: “Sono d’accordo col presidente della Lega , trasmettere una partita a porte chiuse non dà una bella immagine, ma sarebbe stata un’opportunità per dare leggerezza a chi è chiuso in casa in questi giorni. Non parlo solo di Juventus-Inter, nel nostro campionato ci sono anche tante altre squadre e serve rispetto per tutti in modo uguale. […] Era già stata presa la decisione di giocare a porte chiuse, erano tutti d’accordo, e poi invece ieri si è deciso di rinviare ancora. Noi contro l’Inter vogliamo giocare, sia che ci sia il pubblico sia che non ci sia, ma ciò che conta è dare continuità. Altrimenti sospendiamo il campionato, visto che non ci saranno neanche più le date per recuperare le partite”.

